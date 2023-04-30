سرقة "هوليوودية" في وضح النهار بباريس

المصدر: د ب أ

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ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الأحد، نقلاً عن الشرطة، أن عملية سطو وقعت أمس السبت في وضح النهار، سرق فيها متجر مجوهرات "بولجاري" الفاخر، أسفرت عن فرار اللصوص الذين كانوا يركبون دراجات نارية، بملايين الدولارات.

وذكرت الصحيفة أن ثلاثة رجال كانوا يقودون دراجات نارية أمام متجر المجوهرات الأنيق الذي يوجد في ميدان "فاندوم" بباريس. ووقعت عملية السرقة في نحو الساعة 01:45 مساء (11:45 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما أورده موقع "أكتيو 17" الإلكتروني المتخصص في أخبار الجرائم.

وبينما كان أحد الجناة يقف للحراسة، دخل المتجر الاثنان الآخران، اللذان كانا مسلحين بسلاحين على الأقل. وضرب أحدهما أحد أفراد الأمن على رأسه بمسدس وأخرجه من المكان. ثم جمع الجناة أكبر عدد ممكن من قطع المجوهرات، وأسرعوا على متن الدراجات النارية التي كانت تحمل لوحات أرقام زائفة.