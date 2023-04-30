إنقاذ ركاب سفينة جنحت قبالة جزر أوركني في اسكتلندا

المصدر: د ب أ

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قال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 60 راكبا ونقلهم للبر، عقب أن جنحت سفينة قبالة جزر أوركني في اسكتلندا.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن سفن مؤسسة رويال ناشونال لايف بوت توجهت إلى موقع الحادث عقب أن أصدرت سفينة " ام في بينتالينا" نداء استغاثة قبالة أوركني مساء أمس السبت.

وقالت شركة ينتلاند فيرز إنه تم رصد دخان في غرفة المحرك قبل أن تجنح السفينة ام في بينتالينا قبالة قرية سانت مارجريت هوب.

وتم إجلاء 60 راكبا، بينهم ثلاثة أطفال ورضيع، من السفينة، بالإضافة إلى طاقم عمل السفينة.