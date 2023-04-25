قوات ألمانية خاصة تقتحم متجراً في برلين لإنهاء احتجاز رهينة

المصدر: د ب أ

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دخلت القوات الخاصة الألمانية متجرا في منطقة شونبرج في برلين لإنهاء وضع احتجاز رهينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت الشرطة على تويتر.

وقالت الشرطة إنه بينما انتحر الجاني، لم يصب الرهينة بأذى.

ووفقا لمصور وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم اقتياد الرهينة، الذي كان في قبضة الرجل لساعات، إلى سيارة إسعاف. وفي وقت سابق، تم إنقاذ امرأة بالفعل "من منطقة الخطر"، وفقا للشرطة. وكانت قد أصيبت بجروح طفيفة.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ (د.ب.أ) في وقت مبكر من صباح الثلاثاء: "أستطيع أن أؤكد أن العملية قد انتهت". ودخلت القوات الخاصة المتجر بعد الساعة 0230 صباحا بالتوقيت المحلي بقليل (0030 بتوقيت جرينتش).

وكانت مكالمات الطوارئ الأولية حول عملية سطو على المتجر في حوالي الساعة 0530 مساء يوم الاثنين قد أدت إلى عملية واسعة النطاق ليست بعيدة عن فيتنبرجبلاتس، وهي ساحة في الحي الراقي إلى الغرب من وسط المدينة حيث تقع المتاجر الكبرى مثل "كا دا في". وتم تطويق المنطقة المزدحمة عادة لساعات.

وبالإضافة إلى ضباط من وحدة القوات الخاصة، هرعت سيارات الإسعاف والمسعفون أيضا إلى مكان الحادث. وبعد وقت قصير من وصولهم، تمكنت الشرطة من اعتقال رجل آخر "في وقت مبكر نسبيا"، على حد قول المتحدث باسم الشرطة. ويجري الآن التحقيق فيما إذا كان هذا الرجل شريكا لمحتجز الرهينة. وكان كلاهما مسلحين.