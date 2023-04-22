وزير البيئة الإيطالي يصرّ على حماية دب «قاتل»

المصدر: د ب أ

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أصرَّ وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بتشيتو فراتين على الحفاظ على حياة دب قتل عداء شمالي البلاد.

وشدد فراتين على أنه لا يجب قتل الدب المعروف باسم «جيه جيه4»، مطالباً بإعادة توطينه.

وقال إنه «يتعين علينا أن نجد مكاناً لوضع الدب فيه. القتل ليس حلاً»، معبراً عن أمله بالعثور على مكان يمكن نقل الدب إليه.

وهاجم الدب عداء عمره 26 عاماً، وقتله في مطلع أبريل، في قرية كالديس بإقليم ترينتينو في وادي يشتهر بوجود متسلقي جبال وسياح.

وأكدت عينة الحمض النووي المتطابقة مع «جيه جيه4» هوية الدب.

وإضافة إلى «جيه جيه4»، هاجم دب آخر أفراداً كانوا عالقين أيضاً في محمية.

ويتم إطلاق سراح الدببة في البرية في غابات ترينتينو منذ تسعينيات القرن الماضي في إطار مشروع أوروبي.

ووفقاً لتقديرات، يعيش الآن نحو 100 من هذه الحيوانات في غابات شمالي إيطاليا. وعقب الحادث الأخير، يريد الإقليم تقليص عددهم إلى النصف.