فقدان 3 بحارة أمريكيين بعد مغادرتهم المكسيك قبل أكثر من أسبوع

المصدر: د ب أ

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تجري السلطات المكسيكية والأمريكية عمليات بحث عن ثلاثة بحارة أمريكيين فقدوا بعد مغادرتهم المكسيك إلى سان دييجو، كاليفورنيا منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية يوم السبت أن البحارة، الذين كانوا يسافرون على متن قارب يبلغ طوله 13.4 مترا ويسمى /أوشن باوند/،غادروا مدينة مازاتلان المكسيكية في 4 أبريل الجاري. وقد تخلفوا عن محطتهم المقررة للتزود بالإمدادات في كابو سان لوكاس بعد ذلك بيومين، وفقا لبيان صحفي صادر عن خفر سواحل الأمريكي.

وذكر خفر السواحل الأمريكية أن المسؤولين المكسيكيين والأمريكيين يعملون جنبا إلى جنب للبحث عن البحارة، كيري أوبراين، وفرانك أوبراين، وويليام جروس.

وقال مسؤولون إن منسقي البحث والإنقاذ اتصلوا بالمراسي في جميع أنحاء مدينة "باها" بالمكسيك، لكنهم لم يتلقوا أي تقارير عن مشاهدة القارب أو البحارة.

كما تم بث معلومات بحرية عاجلة عبر موجات راديو عالية التردد تطلب من جميع البحارة متابعة البحث عن المفقودين والسفينة.

وطلب خفر السواحل من أي شخص لديه معلومات عن مكان وجود البحارة الثلاثة أو سفينتهم الاتصال بمركز تنسيق البحث والإنقاذ التابع لخفر السواحل الأمريكي.