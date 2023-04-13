مسبار "جوس" ينطلق اليوم في رحلة مدتها 8 سنوات لاستكشاف أقمار المشتري

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن ينطلق مسبار "جوس" لاستكشاف أقمار كوكب المشتري بعد ظهر اليوم الخميس من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.

ومن المتوقع أن يستغرق المسبار ثماني سنوات للوصول إلى أكبر كوكب في النظام الشمسي، ولكن بعد ذلك يأمل العلماء في الحصول على رؤى مهمة عن الكوكب العملاق وأقماره: والسؤال هو ما إذا كانت الحياة يمكن أن توجد هنا من حيث المبدأ.

والمسبار موجود على متن الصاروخ "آريان 5".

ويتم توجيه المسبار "جوس"، والاسم مؤلف من الأحرف الأولى بالإنجليزية لعبارة "مستكشف أقمار المشترى الجليدية"، من مركز التحكم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في مدينة دارمشتات جنوب غرب ألمانيا بالقرب من فرانكفورت.

وأمام المسبار رحلة طويلة، قبل أن يبدأ عمله على كوكب المشتري. ومن المقرر أن يصل إلى المشتري في عام 2031.

وهذه هي أطول مهمة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى النظام الشمسي حتى الآن.

والمسبار مزود بعشر أدوات علمية سيتم من خلالها رؤية الأقمار "أوروبا وكاليستو وجانيميد". ومن بين أمور أخرى، يتم التخطيط لقياسات الرادار والليزر لتحليق الأقمار.

وفي البداية، من المقرر أن ينشر المسبار، بعد إطلاقه، ألواحا شمسية تبلغ مساحتها 85 مترا مربعا، وهي أول لحظة حرجة، لأنه بدون الألواح، لا يمكن إدارة الرحلة الطويلة.