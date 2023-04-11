4 آلاف عامل بالمسجد الحرام للتعامل مع هطول الأمطار

المصدر: د ب أ

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جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 4000 عامل وعاملة، للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام، اليوم الاثنين.

وقالت الرئاسة العامة، ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، في بيان لها، "الاثنين"، إن عملية تجنيد العاملين تأتي "وفق خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن القاصدين والزائرين".

وأوضحت "أنها جندت أكثر من 200 مشرف ومراقب، في الوقت الذي وجه فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار تأهبا للحالة المطرية التي نبه عنها المركز الوطني للأرصاد، عن شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خاصة مع كثافة أعداد المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.

وشدد السديس، على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد، حرصاً على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة بالحرم المكي الشريف.

وتصدرت مشاهد أمطار مكة المكرمة والمدينة المنورة "الاثنين" منصات التواصل السعودية، حيث بثت حسابات رسمية مقاطع هطول أمطار الخير فوق المعتمرين داخل بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية على مناطق متفرقة من محافظات السعودية، زادت من جمال مكة المكرمة والمدينة بهاء وجمالا، سواء داخل الحرمين الشريفين أو خارجهما.

وتداولت منصات سعودية رسمية مقاطع فيديو لمشاهد بديعة متفرقة، وبث حساب لإمارة منطقة مكة المكرمة مقاطع مصورة تظهر المطوفين بردائهم الأبيض الناصع تحت زخات المطر، يؤدون مناسك العمرة مبتهجين رافعين أيديهم إلى السماء بالدعاء.

