«سبيس إكس» تؤجل إطلاق الصاروخ «ستارشيب»

المصدر: رويترز

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أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأجيل إطلاق الصاروخ «ستارشيب».

وأوضح ماسك أن تجربة إطلاق «ستارشيب سوبر هيفي»، التابع للشركة، ستُجرى على الأرجح في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنها لن تتم هذا الأسبوع.

وقال، على «تويتر»: «إطلاق ستارشيب يتجه لأنه يكون قرب نهاية الأسبوع الثالث من أبريل»، وذلك بعد يوم من إعلانه أن الشركة جاهزة للإطلاق و«في انتظار موافقة الجهات التنظيمية».

وتعتبر «سبيس إكس» الصاروخ «ستارشيب» نظام نقل يمكن معاودة استخدامه بالكامل لنقل رواد فضاء وبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وغير ذلك.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من منشأة ستاربيز التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، في أول إطلاق للشركة لصاروخ من منظومة ستارشيب مجمعة أجزاؤه بالكامل، ويبلغ ارتفاعه 120 متراً.

وجاء في إشعار، نشرته إدارة الطيران الاتحادية في الرابع من أبريل، أن الموعد المبدئي المتوقع للإطلاق هو اليوم الاثنين الموافق العاشر من أبريل، لكنه أدرج مواعيد احتياطية يومي 11 و12 أبريل.