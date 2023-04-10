في كوريا الجنوبية.. موظف واحد من بين كل اثنين مدمن للعمل

المصدر: د ب أ

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أظهر مسح كوري جنوبي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن موظفا واحدا من كل اثنين يعتقد أنه مدمن للعمل.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المسح أجرته شركة "جوب كوريا " للتوظيف على عينة من 855 موظفا خلال الفترة من 14 مارس إلى 5 أبريل.

وأشارت إلى أن 5ر48% ممن شملهم المسح أجابوا أنهم مدمنون للعمل، وقال 5ر52% منهم إن كثرة العمل تجعل منهم مدمنين للعمل، بينما ذكر 5ر47 % أنهم يحبون العمل أكثر من الراحة.

وجاء في المسح أن 3ر33 % من العينة يقومون بعمل إضافي 3 أيام أسبوعيا في المتوسط، ويليهم يومين بنسبة 5ر20%، و4 أيام و5 أيام بنسبة 5ر10% على حد سواء.

وقال 8ر77 % ممن كانت إجاباتهم أنهم مدمنون للعمل، إنهم يعانون من متلازمة الاحتراق النفسي المهني التي تشير إلى حالة من التعب والإحباط وهبوط الأداء الوظيفي، وقد يؤدي ضغط العمل الكثير إلى الانتقال من شركة إلى أخرى.

وأوضح 2ر55% من الموظفين المدمنين للعمل أنهم يُعِدون للانتقال من الشركة، بينما أجاب 4ر31% من الموظفين غير المدمنين للعمل أنهم يُعِدون للانتقال إلى شركة أخرى.