المروحية العسكرية اليابانية أجرت اتصالاً لاسلكياً قبل اختفائها

المصدر: د ب أ

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ذكرت مصادر على صلة بحادث اختفاء مروحية عسكرية مفقودة في اليابان، أن المروحية التي فقدت قبالة سواحل جزيرة "أوكيناوا"، كانت تجري اتصالات لاسلكية عادية مع هيئة مراقبة الحركة الجوية، بما في ذلك إجراء اتصال أخير قبل دقيقتين من اختفائها من الرادار.

وأضافت المصادر أن الاتصالات اللاسلكية بين المروحية متعددة الأغراض ، طراز "يو.إتش-60 جيه إيه" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، التي كانت تقل عشرة أفراد على متنها، لا تشير إلى أي أمور غير عادية، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وقال مسؤولون من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية اليوم السبت إن جهاز إرسال إشارة استغاثة، الذي يعمل تلقائيا في المروحية، من المحتمل أنه قد تعطل، عندما تحطمت بعد ظهر أمس الأول الخميس.

كانت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية قد أعلنت أمس الجمعة، أن قارب النجاة الذي عثر عليه في المياه جنوبي اليابان هو من المروحية العسكرية المفقودة.

وأضافت أن المروحية متعددة الأغراض، اختفت من على شاشات الرادار، بالقرب من جزيرة ميياكوجيما في محافظة أوكيناوا وكان على متن الطائرة عشرة أشخاص منهم قائد الكتيبة الثامنة ساكاموتو يوئيتشي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وأكدت قوات الدفاع الذاتي البرية، أمس الجمعة، أن قارب النجاة كان جزءا من المعدات الموجودة على متن المروحية المفقودة.