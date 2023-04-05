فيديو.. قط يتسلق كتف إمام أثناء الصلاة

المصدر: رويترز

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بدا قط وكأنه يستمتع بصلاة الشيخ وليد محساس في الجزائر يوم الاثنين (3 أبريل)، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للشيخ على فيسبوك.

ويظهر الفيديو الشيخ محساس يصلي التراويح في مسجد أبو بكر الصديق بولاية برج بوعريريج الجزائرية، حيث تحرك قط حول الشيخ الذي يؤم الصلاة ثم قفز عليه.

ولم يبد الشيخ وليد محساس أي علامة تدل على الانزعاج، كما لم يتوقف عن التلاوة واستمر في صلاته دون انقطاع، بل إنه تلمس القط في ألفة وسكينة وهدوء.

قط يتسلق كتف إمام أثناء الصلاةhttps://t.co/QG7c6vg69Z pic.twitter.com/HQszlz0iQR — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 5, 2023