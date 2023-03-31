كانوا ينقبون عن الذهب.. مقتل وإصابة 34 شخصاً في انهيار منجم بالسودان

المصدر: رويترز

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قال مسؤول كبير في الشركة السودانية للموارد المعدنية المملوكة للدولة اليوم الجمعة إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية بالسودان.

وأوضح معتز حاج نور أن جزءا من سفح جبل انهار بالقرب من منجم الجبل الأحمر الواقع على بعد 70 كيلومترا من مدينة وادي حلفا مما تسبب في وقوع الحادث المميت أمس الخميس.

وأفادت وكالة السودان للأنباء أمس الخميس بأن شهودا قالوا إن عمال المناجم كانوا ينقبون عن الذهب باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.