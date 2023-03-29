قشر الموز وأكياس الشاي.. أسمدة طبيعية تعتبر كنزاً للتربة

المصدر: د ب أ

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هناك مجموعة واسعة من الأسمدة الزراعية التجارية في السوق، ولكن هناك بدائل أخرى جاهزة بالفعل التي يتخلص منها أغلب الناس بكل بساطة.

ويعد قشر الموز المقطع وأكياس الشاي المستخدم وحتى البقايا من برايات الأقلام الرصاص مصادر تغذية جيدة للنباتات. وينصح الخبراء من مجلس الزهور الألماني بوضعها في أصيص الزهور بدلا من صندوق القمامة.

ومن الأفضل استخدام قشر الموز العضوي. ويجب تقطيعه إلى قطع صغيرة بالسكين أو ضربه في الخلاط ثم تجفيفه على شبكة.

ثم يمكن إضافة القشر إلى تربة النبات. ويقول الخبراء إنه من المهم ألا يتم نثره ببساطة على السطح لأن هذا يجعل من الصعب للغاية على النبات أن يحصل على المغذيات.

ويجب تذكر عدم حفظ قشر الموز بعد تناوله لاستخدامه لاحقا بوضعه في القصدير أو البلاستيك الشفاف اللاصق أو وضعه في حاوية مغلقة حتى وقت استخدامه في التربة. فالقشر المحفوظ بالطرق السابقة يتعفن سريعا، وهو ما يجب تجنبه إذا أمكن.

كما أن بقايا البري من أقلام الرصاص وأقلام الشمع مفيدة للنباتات، حيث أنها تعد شكلا من رقائق الخشب التي تطلق مغذياتها المخزنة عندما تتحلل.

غير أن الخبراء لا ينصحون سوى باستخدام أقلام الرصاص غير الملونة التي لم يتم تلوينها بأي شكل حيث أن الملونات قد تكون مضرة للنباتات.