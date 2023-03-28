بسبب سمكة.. وفاة مسنَّة ونقل زوجها للعناية المركزة

المصدر: د ب أ

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توفيت امرأة فيما يخضع زوجها للعلاج في وحدة للعناية المركزة بعد تناولهما سمكة سامة من فصيلة تعرف بـ«الفصيلة الينفوخية».

ونقلت صحيفة «نيوستريتس تايمز» الماليزية، اليوم، عن لينج تيان سون، رئيس الوحدة الصحية بولاية جوهر الماليزية، قوله إنه بعد نحو ثلاث ساعات من تناولهما السمكة، بدأت تظهر على المرأة (83 عاماً)، أعراض ضيق في التنفس والرعشة، كما عانى زوجها الأعراض نفسها بعدها بساعة تقريباً.

وأضاف أن أبناء الزوجين، الذين يعيشون بشكل منفصل، نقلوهما إلى المستشفى المحلي قبل أن يتم إعلان وفاة المرأة.

وأوضح أن الحالة مصنفة على أنها تسمم غذائي تسببه السمكة الينفوخية.

وقال، في بيان الليلة: «في الواقع، سبب الوفاة هو تسمم غذائي مع ظهور أعراض عصبية أدت إلى فشل في الجهاز التنفسي مع خلل في ضربات القلب ربما بسبب سم السيجواتيرا أو ابتلاع رباعي السموم من السمكة الينفوخية».

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها الزوجان أطباق الأسماك الينفوخية بعد الحصول عليها عبر الطلبات من تاجر على «فيسبوك».

وأضاف أنه مع ذلك لم يتم تلقّي أي بلاغات بشأن حالات جديدة، مشيراً إلى أن جميع الأسماك المبيعة في ذلك التاريخ أخذها مكتب الصحة المحلي لإجراء تحليل عليها.

وذكر أن التحقيقات توصلت إلى أن السمكة الينفوخية، التي يجري الحصول عليها طازجة من الصيادين، تكون بناء على طلب العملاء، قبل أن يأخذها تجار الجملة لتتم معالجتها والتخلص من السموم.