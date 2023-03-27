سرق أسلاك كهرباء فقتلوه صعقاً

المصدر: د ب أ

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قُتل هندي ضرباً وصعقاً بعد إقدامه على سرقة أسلاك كهرباء في ولاية تيلانجانا.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، تعرَّض للضرب حتى الموت على يد بعض القرويين.

وذكرت أنه لقي حتفه، أمس، بعد ربطه بشجرة بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة سانجاريدي بولاية تيلانجانا جنوبي البلاد.

وقال أفراد أسرته إنه تعرَّض للضرب والصعق بالكهرباء، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا».

وكان قرويون قد ضبطوا الرجل في الحقول الزراعية بقرية جوماديدالا صباحاً، عندما تردد أنه كان يسرق أسلاكاً كهربائية من محركات زراعية، وتم ربطه لاحقاً بشجرة وضربه، ما أدى إلى وفاته، وفقاً للشرطة.