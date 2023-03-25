مقتل شخصين إثر انفجار بمصنع للشيكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

المصدر: د ب أ

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لقي شخصان حتفهما واعتبر 9 آخرون في عداد المفقودين إثر انفجار قوي وقع في مصنع للشيكولاتة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الجمعة، مما تسبب في ارتفاع عمود من الدخان في الهواء واهتزاز المنازل القريبة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين.

وقال الشرطي واين هولبن في مؤتمر صحفي، إن الانفجار دمر مبنى واحدا وألحق أضرار بمبنى آخر في مصنع "ار ام بالمر" للشيكولاتة في منطقة "ويست ريدينج" ( 96كيلومترا شمال غرب مدينة فيلادلفيا).

وأوضح أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.

وقالت جيسيكا بيزلر المتحدثة باسم مستشفى ريدينج، إن المستشفى استقبل ثمانية مصابين، موضحة أنه تم نقل مصاب ودخول اثنين آخرين في حالة جيدة، وتم السماح بخروج خمسة مصابين.

وقالت سامانتا كاج عمدة البلدة، وهي تعمل أيضا في إدارة الإطفاء، في مؤتمر صحفي بعدما توجهت لمكان الانفجار "لقد كان الانفجار قويا للغاية لدرجة أنه حرك المبنى أربعة أقدام للأمام.. لقد كان مخيفا للغاية".