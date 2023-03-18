«رولز رويس» تتجه لتطوير مفاعل نووي لقاعدة على سطح القمر

المصدر: د ب أ

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تلقت شركة رولز رويس البريطانية تمويلا من وكالة الفضاء البريطانية لتطوير مفاعل نووي لقاعدة على سطح القمر.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" بأن المشروع سوف يبحث في كيفية استخدام الطاقة النووية في دعم قاعدة مستقبلية ورواد فضاء على سطح القمر.

ويعمل العلماء والمهندسون في الشركة البريطانية من أجل تطوير برنامج مايكرو ريأكتور لتطوير التقنية التي سوف تزود الطاقة المطلوبة للإنسان للعيش والعمل على القمر.

وتعتمد جميع بعثات الفضاء على مصدر طاقة لدعم أنظمة الاتصالات والحياة والتجارب العلمية.

ويرى الخبراء أن الطاقة النووية يمكن أن تزيد بشكل كبير مدة البعثات إلى القمر.

وأعلنت وكالة الفضاء البريطانية عن تمويل جديد قدره 2.9 مليون جنيه (3.5 ملايين دولار) للمشروع الذي سوف يقدم قطعة أولية لمفاعل نووي نموذجي بريطاني على سطح القمر.

وتعتزم رولز رويس إعداد مفاعل ليكون جاهزا للإرسال إلى القمر بحلول 2029.