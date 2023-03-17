سمكة قرش كبيرة تهاجم سيدة في أستراليا

المصدر: د ب أ

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تم إغلاق شاطئ في غرب أستراليا مؤقتا عقب تعرض سيدة لهجوم سمكة قرش كبيرة صباح الخميس.

وقالت السلطات في بيان، إن سمكة قرش بطول 5 إلى 6 أمتار قامت بعض سيدة تقوم بالتزحلق على المياه، أثناء تواجدها على بعد 100 متر عن الشاطئ، مما أدى لسقوطها في المياه نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

ولم يتضح على الفور نوع سمكة القرش.

وتم إغلاق شاطئ شينيس في الباني، على بعد 450 كيلومترا جنوب شرق بيرث، لمدة 24 ساعة على الأقل للسماح للسلطات التحقق في الواقعة.