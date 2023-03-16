قطار شحن يحمل مواد خطرة يخرج عن القضبان في ولاية أريزونا الأمريكية

المصدر: رويترز

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة موهافي قوله إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن القضبان بغرب ولاية أريزونا الأمريكية مساء أمس الأربعاء.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أنه لم ترد أي تقارير بعد عن أي تسرب للمواد الخطرة عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.

وذكرة قناة فوكس 10 التابعة لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن السلطات أبلغت المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي وشركة (بي.إن.إس.إف) للسكك الحديدية بالحادث ويحققان في الوقت الحالي.

ولم يرد مكتب المأمور أو المجلس الوطني لسلامة النقل أو شركة (بي.إن.إس.إف) على طلب من رويترز للتعليق.

وفي فبراير شباط، تسبب خروج قطار شحن عن القضبان في تسرب أكثر من مليون جالون من المواد الخطرة والملوثات في المنطقة المحيطة بمدينة إيست بلاستاين بأوهايو، مما دفع الولاية لرفع دعوى قضائية والمجلس الوطني لسلامة النقل لإجراء التحقيقات اللازمة.