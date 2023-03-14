​مقتل وإصابة 11 شخصاً بحادث دهس في كندا

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة الإقليمية إن شخصين قتلا وأصيب تسعة بعدما صدمتهم سيارة فان، أمس الإثنين في بلدة أمكوي بإقليم كيبيك الكندي.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة هيلين سان بيير أن التحقيق ما زال جاريا في ملابسات الحادث.

وقالت قناة (سي.تي.في نيوز) إنه أُلقي القبض على قائد المركبة بعدما فر من مكان الحادث.

وتلقت الشرطة استدعاء في حوالي الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بعدما صدمت السيارة المشاة أثناء سيرهم بالطريق في أمكوي على بعد حوالي 650 كيلومترا شمال شرق مونتريال.

وقالت المتحدثة إن رجلين قتلا أحدهما في العِقد الثامن من عمره والآخر في العِقد السابع. وأصيب اثنان آخران بإصابات بليغة.

ويأتي الحادث بعد شهر من توجيه اتهام بالقتل العمد لسائق حافلة ركاب بعدما اقتحم بحافلته دار حضانة في إحدى ضواحي مونتريال مما أسفر عن مقتل طفلين.