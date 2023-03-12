جبل ميرابي في إندونيسيا يستمر في الثوران

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمر جبل ميرابي في إندونيسيا في الثوران اليوم الأحد، عقب أن نفث سحبا من الرماد الساخن أمس السبت، وفقا لما قالته وكالة علم البراكين.

وقال اجوس بودي سانتوسو مدير مركز الحد من المخاطر الجيولوجية والمتعلقة بالبراكين في يوجياكاراتا في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل 54 ثوران حتى بعد ظهر اليوم الأحد، مع تراجع الشدة.

وأضاف سانتوسو " الثوران الأكثر شدة وقع أمس. مازالنا نستطيع رؤية وسماع تقلب النشاط البركاني من مقر المراقبة".

وأشار سانتوسو أن ثوران الجبل، الذي حدث أمس السبت، مازال جزءا من نشاط بركاني مستمر ومتزايد منذ آخر ثوران كبير للجبل، الذي يبلغ طوله 2968 مترا، خلال عام 2010 وأودى بحياة أكثر من 350 شخصا.