اتهامات لوزير الصحة الألماني بتزوير بيانات لنيل الأستاذية

المصدر: د ب أ

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وُجِّهت اتهامات إلى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بتزوير بيانات لنيل درجة الأستاذية.

وأبدى لاوترباخ رد فعل متحفظاً حيال الاتهامات الموجهة إليه، التي تدعي أنه قدَّم بيانات خاطئة عند تقدمه للحصول على درجة الأستاذية بجامعة توبينغن عام 1995.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم، في تصريحات لشبكة «إيبن ميديا» الإعلامية: «لم يعد بمقدوري أن أعيد صياغة هذه الواقعة بشكلها المحدد».

وأفاد تقرير لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية بأن لاوترباخ ذكر في سيرته الذاتية آنذاك أنه يعمل في مشروع بحثي مموَّل من وزارة الصحة.

وأوضحت الصحيفة أنه أعلن عمله على إحضار تمويل خارجي إلى توبينغن الواقعة جنوب غربي ألمانيا.

وذكرت أن المشروع لم تعد له مستندات موجودة اليوم، كما أنه غير معروف لوزارة الصحة أيضاً.

وتابعت أن لاوترباخ أدرج أيضاً في السيرة مشروع كتاب ممولاً، مشيرةً إلى أن الأموال لم تتدفق نظراً لأن الكتاب لم يتم الانتهاء منه مطلقاً.

ولفتت إلى أن الوظيفة في جامعة توبينغن كانت عُرِضت على لاوترباخ، لكنه رفضها وتوجَّه بدلاً من ذلك إلى جامعة كولونيا.

وقال الوزير، للشبكة الإعلامية، اليوم: «ليس التمويل الخارجي هو العامل الحاسم في التعيين بل المؤهلات، وليس كل مشروع تمويل خارجي مخططاً له يتم تنفيذه»، لافتاً إلى أنه تلقَّى أربعة عروض لمنصب الأستاذية، وقبل العرض المقدَّم من جامعة كولونيا.