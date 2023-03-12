إبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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نجح متخصصون بخدمة التخلص من القنابل في ألمانيا، اليوم، في إبطال مفعول قنبلة جوية بريطانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مدينة هاناو القريبة من فرانكفورت.

وأعلن متحدث عن فتح المنطقة المحظورة في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، مشيراً إلى أنه من الممكن للسكان العودة إلى مساكنهم.

كان نحو 17 ألف شخص اضطروا، في وقت سابق، إلى مغادرة مساكنهم بسبب القنبلة البالغ وزنها 500 كيلوغرام في حي يقع شمال غربي هذه المساكن.

وتم العثور على القنبلة يوم الخميس الماضي أثناء أعمال بناء، وأُخلي أمس أربع دور للمسنِّين.