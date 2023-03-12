ناسا: عودة 4 رواد فضاء بعد ستة أشهر في الفضاء

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في وقت مبكر من اليوم الأحد، عودة أربعة رواد فضاء، أمريكيان وروسي وياباني، بعد نحو ستة أشهر قضوها على متن محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا عبر تويتر إن رواد الفضاء غادروا محطة الفضاء الدولية يوم السبت على متن كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس الخاصة لرحلات الفضاء والمملوكة لإيلون ماسك وهبطوا بعد نحو 20 ساعة قبالة ساحل فلوريدا في الساعة 02:02 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.

وتم تأجيل مغادرة رحلة "كرو-5" المكونة من رائدة الفضاء التابعة لناسا نيكول أونابو مان وزميلها جوش كاسادا ورائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا - عدة مرات بسبب الظروف الجوية. وكان من المقرر في البداية أن يغادروا قبل بضعة أيام.

وجرى إطلاق مهمة "كرو 5" في أكتوبر من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، وهي أول عملية إطلاق لرواد فضاء تابعين لناسا ورائد فضاء روسي من الأراضي الأمريكية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام.

ومازال على متن محطة الفضاء الدولية رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف ودميتري بيتيلين ورائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو علاوة على أفراد طاقم المهمة "كرو 6" التي وصلت قبل أيام قليلة إلى محطة الفضاء الدولية. ويضم هذا الطاقم الأخير الإماراتي سلطان النيادي والأمريكيين ستيفين بون ووارن هوبورج، والروسي أندريه فيدييف.