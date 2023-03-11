نفوق آخر حوت قاتل يعيش في الأسر في كندا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت حكومة إقليم أونتاريو، الجمعة إن كيسكا، آخر حوت قاتل يعيش في الأسر في كندا، نفقت.

وأضافت أن حديقة مارينلاند الترفيهية التي كانت تعيش فيها كيسكا قد أبلغتها بالواقعة.

وقال برنت روس المتحدث باسم وزارة الأمن العام في أونتاريو في بيان بالبريد الإلكتروني "أبلغت حديقة مارينلاند الوزارة بنفوق أنثى الحوت المسماة كيسكا في الحديقة في التاسع من مارس 2023.‭‭‭

‬‬‬تم إجراء تشريح للحوت النافقة من قبل متخصصين".

ومارين لاند هي حديقة ترفيهية في منطقة شلالات نياجرا في أونتاريو. وكان قد تم اصطياد كيسكا وهي صغيرة في مياه آيسلندا عام 1979 ونفقت وهي تبلغ من العمر حوالي 47 عاما.

وقال مسؤولو الحديقة إن صحة كيسكا تدهورت في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولي الحديقة قولهم إن "فريق رعاية الثدييات البحرية والخبراء بذلوا قصارى جهدهم لتوفير سبل الراحة لكيسكا وسيحزنون على فقدانها".

ودعت منظمة أنيمال جاستيس وهي منظمة لا تسعى للربح وتدافع عن حقوق الحيوان إلى إجراء تحقيق في المعاملة التي كانت تتلقاها كيسكا من قبل المسؤولين في مارينلاند.