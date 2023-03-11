ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا

المصدر: رويترز

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قالت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية في بيان إن بركان ميرابي ثار اليوم السبت مطلقا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى سبعة كيلومترات.

وأفادت السلطات المحلية بأن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة ثار حوالي الساعة 1200 ظهرا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.

وقال البيان إنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين ثلاثة وسبعة كيلومترات حول فوهة البركان.

ويعد ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان بالفعل مصنف عند ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.

وقال مسؤول في مركز مراقبة محلي إنه لم يتم إجلاء أي سكان.

وأضاف "حدث هذا لمرة واحدة فقط عندما وقعت خمسة إلى ستة انهيارات أرضية. إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بالإخلاء".

تقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى. وكان آخر ثوران عنيف سابق للبركان ميرابي في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350.