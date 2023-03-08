استخراج كرة شعر كبيرة من معدة طفلة في التشيك

المصدر: د ب أ

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تمكَّن أطباء في جمهورية التشيك من استخراج كرة كبيرة من الشعر تزن 200 غرام من معدة طفلة.

وأوضح الجراح ماتوش بيتيا، اليوم، في المستشفى الذي يقع ببلدة أوبافا، أن الطفلة خرجت من العملية دون أي مضاعفات من حالة متلازمة «روبانزل» الشديدة.

وغطت كرة الشعر مساحة 20 X 8 سنتيمترات، وتمت إزالتها باستخدام منظار البطن، أي جراحة بالمنظار ثلاثي الأبعاد عبر جدار المعدة.

يُذكر أن متلازمة روبانزل، التي تحمل اسم شخصية خيالية لفتاة ذات ضفيرة طويلة من تأليف الأخوين جريم، هي عبارة عن حالة اضطراب نفسي تصيب البنات من سن الرضاعة حتى البلوغ.

وإضافة إلى الآلام في البطن، قد تسبب كرات الشعر في إغلاق القناة الهضمية وتؤدي إلى الوفاة.