لندن تستعد لهطول ثلوج في اختبار شتوي متأخر لأسواق الطاقة

المصدر: د ب أ

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تستعد بريطانيا لموجة طقس قطبي شمالي، الأمر الذي يعزز الطلب على الغاز الطبيعي ويشكل اختبارا لشبكات الطاقة في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة من فصل الشتاء.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود طقس سيء في مختلف أنحاء بريطانيا خلال الأيام المقبلة مع "هطول المزيد من الثلوج والجليد وهبوب رياح ثم سقوط أمطار في وقت لاحق من الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع". ومن المتوقع تمديد تحذيرات الثلوج والجليد حتى يوم الجمعة على أجزاء من بريطانيا، من بينها لندن.

وأشارت بيانات الشبكة البريطانية للطاقة إلى ارتفاع الطلب على الغاز بنسبة 4% منذ يوم الجمعة الماضي، إلا أن الصادرات إلى أوروبا توقفت خلال نهاية الأسبوع بسبب حادث في خط أنابيب، مما يعني أن المزيد من الوقود يمكن أن يظل في بريطانيا، رغم أن بعض المرافق التي تنقل الغاز إلى أسواق البلاد تأثرت بالانقطاعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الأرصاد الجوية قوله إن درجات الحرارة قد تنخفض إلى 15 درجة تحت الصفر في أجزاء من اسكتلندا، ومن المقرر مراجعة التحذير من الطقس البارد لإنجلترا خلال الأيام المقبلة.

وقال ستيفن كيتس، نائب كبير خبراء الأرصاد في وكالة الأرصاد الجوية في بيان "اعتبارا من يوم الأربعاء، سيكون تركز الثلوج على أجزاء من جنوب إنجلترا وجنوب ويلز".

وأضاف "خلال يومي الخميس والجمعة، سينتشر خطر هطول الثلوج إلى المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة المتحدة".