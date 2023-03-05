الأمير هاري: خسرت الكثير لكني ربحت الكثير أيضاً

المصدر: د ب أ

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حقق الأمير هاري توازنا متنوعا فيما يتعلق برحيله عن العائلة المالكة البريطانية.

وقال الشاب البالغ من العمر 38 عاما السبت في محادثة عبر الإنترنت مع المؤلف وخبير الصدمات النفسية المجرى - الكندى غابور ماتي: "لقد فقدت الكثير، ولكني أيضا فزت بالكثير".

وقال هاري في إشارة إلى منزله القديم في المملكة المتحدة: "إن مشاهدة أطفالي يكبرون بالطريقة التي يكبرون بها الآن لم يكن ممكنا في تلك البيئة".

تقاعد هاري وزوجته ميجان ( 41 عاما ) من واجباتهما الملكية الرسمية عام 2020 وأسسا حياة جديدة في كاليفورنيا.

لدى الزوجين الآن ابنتان، هما أرشي في الثالثة من العمر وليليبت في عامها الأول.

تسببت العديد من المقابلات ومذكرات هاري، التي قدم فيها مزاعم خطيرة ضد العائلة المالكة، في ضغوط شديدة على العلاقة بينه وبين الأسرة .

تمت مناقشة الخلاف مع العائلة بشكل مباشر في محادثة هاري مع ماتي، حيث قال: العمل من خلال تاريخ العلاج بدا وكأنه تعلم لغة جديدة.

ومع ذلك، فإن هذا يجعله يشعر أيضا بأنه بعيد جدا عن عائلته، الذين لا يتحدثون هذه اللغة، وفقا لهاري.

بالإضافة إلى دروسه في العلاج، أخبر سليل الملوك - كما يصف نفسه في مذكراته - عن تجاربه مع العديد من الأدوية، وخاصة التجارب مع المؤثرات العقلية.

فعلى الرغم من أنه وصف هذه الأشياء بأنها مفيدة لنفسه، إلا أن هاري حذر أيضا من تجربة أشياء مماثلة دون إشراف طبي متخصص.

وقال: "أنت لا تعرف أبدا ما هو آت"، مشيرا إلى المشاعر والصدمات التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

