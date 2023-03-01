29 مليون دولار تعويضاً لأرملة برايانت بعد نشر صور من موقع تحطم الطائرة

المصدر: رويترز

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ستدفع مقاطعة لوس أنجليس حوالي 29 مليون دولار لأرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايانت لتسوية دعوى قضائية بشأن مزاعم عن مشاركة ضباط ورجال إطفاء لصور مروعة تتعلق بحادث تحطم طائرة هليكوبتر أودى بحياة برايانت وابنته البالغ عمرها 13 عاما.

وقال لويس لي محامي فانيسا برايانت أرملة كوبي "يمثل اليوم تتويجا ناجحا لمعركة السيدة برايانت الشجاعة لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا التصرف البشع.

"قاتلت فانيسا من أجل زوجها وابنتها وجميع أفراد المجتمع الذين تعرضوا لتصرفات مشابهة تنم عن عدم احترام".

وأكد لي أن التسوية بلغت قيمتها 28.85 مليون دولار وتشمل 15 مليون دولار منحتها هيئة محلفين في محكمة اتحادية لفانيسا في أغسطس الماضي في القضية ذاتها بعد أن تبين أن رجال إطفاء وضباط انتهكوا خصوصيتها وتسببوا لها في أزمة نفسية.

ورفعت فانيسا دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام ضباط ورجال إطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك حانة.

وتوفي كوبي برايانت وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم الطائرة في كالاباساس في كاليفورنيا في 26 يناير كانون الثاني 2020.

وكان برايانت يبلغ من العمر 41 عاما عند وفاته. ولعب 20 موسما مع لوس أنجليس ليكرز وقاده للفوز باللقب خمس مرات.