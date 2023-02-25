اندلاع حريق بمتحف عمره 100 عام في ألمانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اندلع حريق، مساء اليوم، في أحد أكبر متاحف التاريخ الطبيعي في ألمانيا.

وأعلنت هيئة الإطفاء، اليوم، أنه لم يُصَبْ أحد في الحريق الذي شبَّ في متحف زينكينبيرغ للتاريخ الطبيعي في مدينة فرانكفورت.

ويشتهر هذا المتحف ضمن ما يشتهر به بهياكل الديناصورات الضخمة.

ولم يُعرف حجم الأضرار حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة: «يشتبه في وجود خلل فني في القبو».

وتعرضت الغرفة العليا بالمتحف لآثار دخان قوية.

ووفقاً لتصريحات المتحف، سيغلق متحف التاريخ الطبيعي في زينكينبيرغ أبوابه أمام الزوار حتى يوم الأربعاء بسبب وجود مشكلات فنية.

وبحسب هيئة الإطفاء، اندلع الحريق في غرفة جانبية بلا نوافذ، ولا توجد بها أي معروضات، وبها منظومة توزيع الكهرباء بالمبنى.

وتحدثت الشرطة عن حريق بالأسلاك أيضاً داخل قبو المتحف خلف أحد الجدران.

وتمت السيطرة على النيران على وجه السرعة، بعد تدخل فريق الإطفاء الذي وصل بقوة 20 فرداً في ست سيارات، ومعه مراوح متحركة وضعت في المبنى الذي يزيد عمره على 100 عام لإخراج الدخان عبر الغرف الأخرى والنوافذ البعيدة.

وقال فريق الإطفاء إنه لم يعلم حتى الآن بأي أضرار لحقت بالمعروضات.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن أفراد التحقيق شرعوا في تحقيقاتهم بشأن الحريق.