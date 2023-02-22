المصدر: د ب أ

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أعلنت خدمة «كوبرنيكوس» لمراقبة الغلاف الجوي بالاتحاد الأوروبي، أمس، أنه جرى، لأول مرة هذا العام، اكتشاف كمية كبيرة من الغبار الصحراوي فوق أوروبا، ويمكن أن تصل الجسيمات إلى وسط وشرق أوروبا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف البيان أن الغبار الصحراوي قد يؤثر في صحة الإنسان وقطاع الطاقة.

وأكد أنه يمكن، على سبيل المثل، أن تتفاقم أمراض الحساسية، ويمكن لجزيئات الغبار في الغلاف الجوي أن تؤثر أيضاً في توليد الطاقة الشمسية.

ووفقاً لتوقعات «كوبرنيكوس»، فإن الغبار يأتي من شمالي إفريقيا، وقد وصل بالفعل إلى شبه الجزيرة الأيبيرية وسيتجه نحو فرنسا.