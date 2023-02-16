باحث يعثر على اكتشاف علمي أمام باب مكتبه

المصدر: د ب أ

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عثر باحث على اكتشاف علمي بالمصادفة أمام باب مكتبه.

واكتشف الباحث السويسري أنواعاً جديدة من الفطر أثناء قيامه بنزهة لتناول الغداء.

وحقق هذا الإنجاز أثناء تجوُّله أمام مدخل مكتبه في بيرمنسدورف.

ولاحظ أكواباً صغيرة لفطر عيش الغراب باللون الرمادي والبيج كانت تنمو على شجرة التنوب في حديقة المعهد الاتحادي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية.

وأعلن المعهد، أمس، أنه تم العثور على هذا النوع من الفطريات منذ ذلك الحين في نحو 130 موقعاً، في مراعي الغابات والغابات الجبلية في جورا وجبال الألب، وأيضاً في الغابة السوداء.