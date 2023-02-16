«الزلزال».. لعبة من وحي معاناة أطفال تركيا

المصدر: رويترز

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ابتكر مجموعة من الأطفال في تركيا لعبة أطلقوا عليها «الزلزال».

وكشفت معلمة تركية أن الأطفال المشردين بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، بدأوا يلعبون لعبة سمَّوها «الزلزال» مستخدمين لبنات البناء، في خطوة تكشف محاولتهم استيعاب ما حدث ومواجهة قلقهم المستمر من الهزات الأرضية.

وقالت المعلمة بشرى جيفليك: «يتحدثون عن الزلزال. يضعون لبنات البناء بعضها فوق بعض ويتساءلون: هل هذا سيصمد أمام الزلازل؟ هل هو مستقر؟».

وتتعهد جيفليك بالرعاية لنحو 22 طفلاً في فصل دراسي مؤقت على متن عبارة تحولت إلى عيادة وملاذ في ميناء إسكندرون.

ويلعب الأطفال أيضاً بمجسمات لسيارات الإطفاء على هيئة لعبة.

وقالت: «يقولون علينا الذهاب إلى (منطقة) الزلزال بسرعة».

وارتفع إجمالي عدد الضحايا في تركيا وسوريا إلى أكثر من 41 ألفاً، ويحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية، بعدما أصبحوا بلا مأوى وبدون وسائل الراحة الأساسية.