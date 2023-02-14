طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كادت تسقط في المحيط الهادئ

المصدر: د ب أ

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هوت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أكثر من ألف قدم بعد إقلاعها مباشرة من هاواي متجهة إلى كاليفورنيا في ديسمبر الماضي وكادت أن تسقط تقريبا في مياه المحيط الهادئ، وفقا لبيانات الرحلة.

وبعد 71 ثانية فقط من إقلاع الرحلة في 18 ديسمبر من مطار كاهولوي في ماوي والتي كانت متجهة إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي، بدأت طائرة بوينج 777 الرحلة 1722، فجأة في هبوط حاد نحو المحيط، حسبما نقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن البيانات.

وفي أقل من 20 ثانية، هوت الطائرة من ارتفاع 2200 قدم إلى 775 قدما فوق الماء، وفقا لبيانات الرحلة.

وكانت الطائرة تندفع نحو الماء بسرعة 8600 قدم في الدقيقة، وفقا لموقع "إير كارنت" المعني بتتبع حركة الطيران.

واستقرت الطائرة وعادت إلى الصعود قبل إكمال الرحلة إلى سان فرانسيسكو.

وأبلغ طاقم الرحلة ما حدث لإدارة الطيران الاتحادية.

وفي حين أن "يونايتد إيرلاينز" لم تذكر ما هي المشكلة، قال متحدث لشبكة (سي إن إن) إنه لا يوجد شيء خاطئ في الطائرة وأن الطيارين تلقوا "تدريبا إضافيا" بعد الحادث.

وتم الإبلاغ عن الحادث الوشيك لأول مرة بواسطة "إير كارنت" يوم الأحد.