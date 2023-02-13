اقتحام متحف في هولندا وسرقة 4 مقتنيات ثمينة

المصدر: د ب أ

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كشف مدير متحف برينسيسهوف الوطني للخزفيات في مدينة ليوواردن في مقاطعة فريزلاند في الجزء الشمالي من هولندا، اليوم، أن لصوصاً سرقوا مقتنيات خزفية صينية ثمينة من المتحف، فيما يبدو أنه حادث سرقة مخطط له جيداً.

وكانت هناك بالفعل محاولة اقتحام فاشلة في أول فبراير، ونتيجة لذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية.

وأضاف مدير المتحف كريس كالينين أنه رغم ذلك تمكن اللصوص من الإفلات بسرقة أربعة مقتنيات، وألحقوا أضراراً بالغة بسبعة مقتنيات أخرى خلال عملية السطو صباح اليوم.

وكانت بعض الأشياء التي سُرقت تعود إلى أسرة مينغ (1368-1644)، والبعض الآخر كان عمره أكثر من 1000 عام. ولم يكشف المتحف أية معلومات عن قيمة المسروقات.

وقال كالينسين إنه ربما حدث الضرر عندما غادر اللصوص المتحف على عجل.

وأضاف، في حديث للإذاعة: «من الواضح أن الجناة كان لديهم معلومات دقيقة، وأن هجماتهم كانت مستهدفة».