اعتقال رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا

المصدر: د ب أ

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اعتقلت الشرطة البلجيكية رجلا تشتبه في أنه كان يخطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال البلاد.

وقال مكتب المدعي العام يوم الأحد إنه تم إلقاء القبض على الرجل في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، وذلك قبل وقت قصير من بدء المنافسة على التصويت لاختيار ملكة جمال بلجيكا.

وعثر على مسدس وسلاح ناري آخر وسترة واقية من الرصاص في سيارة الرجل.

وقال البيان إن "التحقيق كشف أنه ربما يكون أراد القيام بمحاولة اغتيال خلال مسابقة ملكة جمال بلجيكا".

وتابع مكتب المدعي العام إنه لم يتضح الدافع بعد. وكان الرجل قادما من هولندا ولم يكن معروفا لدى الشرطة وأجهزة المخابرات.

وأصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف ضد الرجل يوم الأحد.

وتواصلت فعاليات المسابقة، في مدينة ملاهي بلوبسالاند في دو بان، كما كان مقررا ليل السبت، بعد أن قامت الكلاب البولسية بتفتيش المكان.

وتوجت المتسابقة إميلي فانستينكيستي بلقب ملكة جمال بلجيكا.