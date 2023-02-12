القبض على زعيم للجريمة البريطانية في تايلاند بعد مطاردة استمرت 5 سنوات

المصدر: د ب أ

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ألقت الشرطة التايلاندية القبض على زعيم للجريمة المنظمة البريطانية في تايلاند بعد أن ظل هاربا لمدة خمس سنوات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن زعيم الجريمة ريتشارد واكيلينج، 55 عاما، من برينتوود، بإسيكس، حاول جلب مخدر الأمفيتامين السائل بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (9.65 مليون دولار) إلى المملكة المتحدة في أبريل 2016.

وهرب واكيلينج في 2018 قبل أن تبدأ محاكمته التي استمرت 12 أسبوعا وحكم عليه غيابيا بالسجن 11 عاما في محكمة تشيلمسفورد كراون في 9 أبريل من ذلك العام.

وجرى وضع واكيلينج، الذي لديه ساق صناعية في قدمه اليمنى، على قائمة "المطلوبين" للوكالة الوطنية للجريمة، وصدرت مناشدات للحصول على معلومات للمساعدة في تعقبه.

وقالت الوكالة الوطنية للجريمة إن ضباط من الشرطة الملكية التايلاندية اعتقلوا الهارب يوم الجمعة في مرآب في العاصمة بانكوك حيث كان يستلم سيارته بعد إصلاحها.

ولا يزال رهن الاحتجاز حتى الانتهاء من إجراءات تسليمه.