انخفاض عدد هجمات أسماك القرش عالمياً في 2022

المصدر: د ب أ

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تراجع عدد هجمات أسماك القرش غير المبررة في جميع أنحاء العالم في عام 2022، وفقا لملف هجوم القرش الدولي، وهي قاعدة بيانات عالمية لهجمات سمك القرش تحتفظ بها جامعة فلوريدا.

ووفقا لقاعدة البيانات، تم تسجيل 57 هجوما غير مبرر في عام 2022، ليعادل ما جرى تسجيله في عام 2020 كأقل عدد من الحوادث المبلغ عنها في السنوات العشر الماضية. ومن بين هذه الهجمات، كانت خمس هجمات قاتلة، وهو ما يقل عن العام السابق الذي شهد 9 هجمات قاتلة وعام 2020 الذي شهد 10 هجمات قاتلة.

ووقعت معظم الهجمات في الولايات المتحدة، 41 منها 16 في فلوريدا وحدها، ثم أستراليا، التي شهدت تسع هجمات.

وكان عدد الهجمات غير المبررة أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 74 هجوما منذ عام 2013. ومن المحتمل أن يكون انخفاض الهجمات في عام 2020 بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا وإغلاق الشواطئ.

وقال جافين نايلور، مدير برنامج فلوريدا لأبحاث أسماك القرش في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي ، يوم الاثنين: "بشكل عام، انخفض عدد أسماك القرش في محيطات العالم ، مما قد يكون ساهم في فترات الهدوء الأخيرة". وأضاف: "من المحتمل أن انخفاض الوفيات حدث لأن بعض المناطق نفذت مؤخرا بروتوكولات صارمة لسلامة الشواطئ، خاصة في أستراليا".

كما أفادت قاعدة البيانات بوقوع 32 هجوما "مبررا" في عام 2022، والتي تحدث عندما يبدأ الإنسان الاحتكاك بسمك القرش.

وقالت الجامعة إن خطر التعرض لعض سمكة قرش ظل منخفضا للغاية عند النظر في عدد الأشخاص المشاركين في الاستجمام المائي.

وبالمقارنة، تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 236 ألف شخص يموتون غرقا كل عام في الولايات المتحدة. وتم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط جراء عضات سمكة قرش غير المبررة في البلاد في عام 2022.