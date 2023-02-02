في هيئة البطل الأسطوري هرقل .. الكشف عن تمثال لإمبراطور من القرن الثالث في روما

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم اكتشاف تمثال بالحجم الطبيعي لإمبراطور روماني في هيئة البطل الأسطوري هرقل أثناء أعمال إصلاح الصرف الصحي بالقرب من طريق أبيان (أبيا أنتيكا)، أول طريق سريع في روما القديمة.

وظهر وجه التمثال أولا حين كانت جرافة تحطم الأنابيب القديمة لاستبدالها بجديدة. وتدخلت عالمة الآثار المشرفة على العمل على الفور.

وقالت فرانشيسكا رومانا باوليلو، عالمة الآثار في متنزه أبيا أنتيكا لرويترز "ظهر الوجه وأدركنا على الفور أنه شخصية ترتدي زي هرقل".

وتم اكتشاف التمثال الرخامي الذي يتخذ هيئة هرقل في 25 يناير في متنزه سكوت بارك، وهو جزء من المنطقة الخضراء في أبيا أنتيكا.

وتظهر خطوط العبوس على جبين التمثال مما يعتبر علامة مميزة لأباطرة القرن الثالث الميلادي الذي واجهت فيه الإمبراطورية الرومانية أزمات عاصفة.

وقالت باوليلو إن التمثال يحمل "تشابها معقولا" مع الإمبراطور دقيانوس الذي حكم روما بين 249 و251 بعد الميلاد، وأضافت أنه من "النادر جدا" العثور على تماثيل للقادة الرومان على هيئة هرقل.

وتكسرت بعض أجزاء التمثال أثناء اكتشافه بالصدفة ويجري حاليا تنظيفه وترميمه.

وكان دقيانوس أول إمبراطور روماني يلقى حتفه في معركة مع القوط فيما يعرف ببلغاريا الآن.