العثور على أنثى فهد بعد هروبها من حديقة حيوان دالاس‭ ‬بأمريكا

المصدر: رويترز

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أكد مسؤولون يوم الجمعة إنه تم العثور على أنثى فهد من النوع المرقط تزن 11.3 كيلو جراما بعد أن فرت من موئلها في حديقة حيوان دالاس وظلت طليقة لأكثر من ست ساعات مما دفع المسؤولين إلى إغلاق الحديقة وإعلان "حالة طوارئ".

وتم الإبلاغ عن اختفاء أنثى الفهد، نوفا، التي يتراوح عمرها من ثلاث إلى أربع سنوات، في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى إعلان "حالة طوارئ "، تتعلق بإخطار جميع الموظفين بفقدان حيوان غير خطير.

وقالت حديقة الحيوان إنه تم العثور على القطة الكبيرة في نهاية المطاف بالقرب من منزلها المحاط بالسياج.

وأضافت حديقة الحيوان في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "يسعدنا أن نعلن أننا حددنا موقع أنثى الفهد المرقط نوفا في حديقة الحيوان بعد ظهر هذا اليوم في حوالي الساعة 4:40 مساء. كانت قريبة جدا من منزلها، وتمكنت الفرق من تأمينها قبل الساعة 5:15 مساء".

وكان هاريسون إيديل نائب رئيس حديقة الحيوان لرعاية الحيوانات والحفاظ عليها قد قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق "إنها لا تشكل خطرا على البشر".

وأضاف أنه ليس من المعلوم تحديدا متى هربت أنثى الفهد، لكن يبدو أنها فرت من خلال قطع في السياج الذي يحيط بالقفص.

والفهود المرقطة، ويطلق عليها ذلك بسبب أشكال فرائها الشبيهة بالغيوم، تسكن الغابات الكثيفة في سفوح جبال الهيمالايا وجنوب شرق آسيا وجنوب الصين وتتضاءل أعدادها في البرية.