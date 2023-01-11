تسريب يؤجل عودة طاقم محطة الفضاء الدولية

المصدر: ​د ب أ

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رجَّح مسؤول روسي كبير في قطاع الفضاء في موسكو، اليوم، تأخير عودة رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض أكثر مما كان مخططاً له بسبب تسريب في كبسولة الهبوط.

وذكر يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، عبر تطبيق تليغرام، أن رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين الروسيين، وفرانك روبيو رائد الفضاء بالإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) سيهبطون على الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس- 23" الاحتياطية بدلاً من "سويوز إم إس- 22" التي نقلتهم إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي.

ولم يتضح في البداية موعد ذلك. وكان مقرراً في الأساس أن يعود الطاقم في مارس.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية أنه يتعين أولاً أن تعود مركبة "سويوز إم إس- 22" غير مأهولة إلى الأرض، ثم يتم إطلاق "سويوز إم إس- 23" إلى محطة الفضاء الدولية من مركز باكينور الفضائي في كازاخستان، بدون طاقم على متنها أيضاً في رحلة التوجه إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة ناسا أنها ستعلق على التسريب والخطط الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

وحدث التسريب في كبسولة "سويوز إم إس- 22" في ديسمبر الماضي.

ويشك خبراء الفضاء الروس في أن سبب التسريب هو اصطدام نيزك ضئيل بالكبسولة.

وأوضح بوريسوف أنه تم التأكد من ذلك، مضيفاً أن الغلاف الخارجي للكبسولة ووحدة التبريد تضررتا.

وبسبب هذا الخلل تم إلغاء مهمة سير في الفضاء لبروكوبييف وبيتيلين.

وأكدت وكالتا روسكوزموس وناسا رغم ذلك أنهما لا تريان خطراً على العملية المستمرة في محطة الفضاء الدولية.