المنصات الرقمية تخفض إجراءات الحج لأقل من 3 دقائق

المصدر: واس

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أكد عدد من المختصين في منظومة الحج والعمرة، خلال مشاركتهم في مؤتمر "إكسبو الحج"، دور المنصات الرقمية في تقليل الوقت الذي يستغرقه إنهاء إجراءات القدوم خلال أقل من ثلاث دقائق، وذلك ضمن مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات برامج رؤية السعودية 2030، مؤكدين سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 20 نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي بحلول عام 2030.

وتناولت أولى الجلسات الرئيسية للمؤتمر أبرز المؤشرات والنتائج التي حققها مشروع التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة، والتي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال رحلة قدومهم إلى المملكة، إضافة إلى تقديم تطبيقات متعددة من الإرشادات التوعوية والتنظيمية التي تخدم ضيوف الرحمن، وتعمل على تنسيق العمل بين القطاعات المختلفة.

وجاءت الجلسة ضمن أعمال اليوم الثاني من مؤتمر إكسبو الحج بعنوان "التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج الرقمية"، والتي تحدث فيها نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، عن إدخال التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة لضيف الرحمن وتسهيل رحلته.

وركز المشاط على برنامج المسار الإلكتروني الشامل، كما أشار لمبادرة طريق مكة التي حرصت على تقديم انطباع استباقي حتى قبل وصول الحاج بما ينعكس إيجابياً على كامل رحلته.

وأشار المشاط للجهود المبذولة لتحسين رحلة الحاج، حيث تقلصت مدة الانتظار في المطار عما كانت عليه في السابق تصل لخمس ساعات عند القدوم إلى دقائق.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أمس، عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

كما أعلن الوزير، خلال كلمة في معرض ومؤتمر "إكسبو الحج"، عدم وجود أي قيود على العمر للحجاج.