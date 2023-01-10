إقلاع طائرة تحمل أول صاروخ فضائي في بريطانيا

المصدر: د ب أ

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أقلعت طائرة تابعة لشركة "فيرجن أوربت" تحمل أول صاروخ ينطلق إلى الفضاء من الأراضي البريطانية من ميناء كورنوال الفضائي.

وعندما انطلقت مهمة "ستارت مي آب" من المدرج في مطار كورنوال نيوكواي، هتف مئات الأشخاص وتم ترديد أغنية "ستارت مي آب" لفريق رولينج ستونز عبر مكبرات الصوت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسميت المهمة على اسم الأغنية الشهيرة للفريق، والتي تعود للعام 1981، وتشمل المهمة إعادة استخدام فيرجن أتلانتيك بوينغ 747 وصاروخ "لونشر وان" التابع لشركة "فيرجين أوربيت".

وأقلعت الطائرة 747، التي أطلق عليها اسم "كوزميك جيرل"، أفقيا من المنشأة الجديدة بينما كانت تحمل الصاروخ تحت جناح.

وبعد حوالي ساعة من الرحلة، سيتم إطلاق الصاروخ على ارتفاع 35 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي إلى جنوب أيرلندا.

وستعود الطائرة بعد ذلك إلى الميناء الفضائي بينما يشعل الصاروخ محركه وينقل العديد من الأقمار الاصطناعية الصغيرة، مع مجموعة متنوعة من التطبيقات المدنية والدفاعية، إلى المدار.