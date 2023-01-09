الأمير هاري يخسر شعبيته في بريطانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلص استطلاع جديد إلى تراجع شعبية الأمير هاري لأدنى مستوى على الإطلاق في بريطانيا، بعد حديثه عن الأسرة المالكة في كتاب عن سيرته .

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن استطلاع "يوجوف" أظهر أن نحو ثلثي البريطانيين (64%) لديهم رأي سلبي بشأن هاري، مقارنة بـ 58% في مايو الماضي، في حين ينظر له الربع (26%) بصورة إيجابية.

وتأتي هذه النتائج قبل صدور كتاب "سبير" لهاري، غداً الثلاثاء، والذي أثار ضجة، عقب أن قال هاري إن شقيقه الأمير ويليام قام بالاعتداء عليه جسدياً.

وبلغت شعبية هاري بين البريطانيين أدنى مستوى على الإطلاق يقدر بـ سالب 38، وزوجته ميغان حصلت على سالب 42.

وشمل الاستطلاع 1693 شخصاً في المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.