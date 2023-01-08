هاري يبدأ حملة جديدة ضد "العائلة الملكية"

المصدر: رويترز

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بعد أيام من طرح مذكراته للبيع قبل الموعد الرسمي لنشرها وما تضمنته من مزاعم جديدة عن الخلاف والشقاق داخل العائلة الملكية البريطانية، يبدأ اليوم الأحد، بث سلسلة من المقابلات التلفزيونية مع الأمير هاري، يتوقع أن تحمل المزيد من الانتقادات للعائلة.

ولا يكتفي كتاب هاري "سبير"، والذي طرح للبيع في إسبانيا يوم الخميس، أي قبل خمسة أيام من موعد إصداره الرسمي، بعرض تفاصيل شخصية دقيقة، بل يكشف أيضاً عن أمثلة على التنافر الأسري.

ويقول الكتاب إن الأمير وليام، أمير ويلز ووريث العرش وشقيق هاري الأكبر، أوقع أخاه أرضاً في شجار، وإن الشقيقين توسلا إلى والدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا التي أصبحت الآن الملكة القرينة.

ويقول معلقون إن الكتاب أدخل العائلة الملكية في أكبر أزماتها منذ مسلسل عُرض في التسعينيات، تناول انهيار زواج تشارلز بالأميرة الراحلة ديانا والدة وليام وهاري.

يأتي كل هذا بعد أربعة أشهر فقط من وفاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز العرش.

وستُعرض ثلاث مقابلات تلفزيونية مع هاري اعتباراً من اليوم.

وجرى ترتيب مواعيد بثها قبل الطرح الرسمي لكتاب هاري يوم الثلاثاء، وعرضت مقتطفات منها، حيث قال هاري إنه يرغب في سرد القصة من وجهة نظره.

ويقول هاري في مقابلته مع قناة (آي.تي.في) البريطانية، والتي ستكون أول مقابلة تعرض: "لا أدري كيف يمكن للالتزام بالصمت أن يجعل الأمور أفضل".

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن كثيراً من البريطانيين ضاقوا ذرعاً بـ"ميلودراما" العائلة الملكية برمتها وأن الكشف عن مزيد من المفاجآت لن يغير آراءهم سواء المتعاطفة مع هاري وزوجته ميغان ماركل أو تلك المنتقدة لهما.

وعلى الرغم من ذلك احتل كتاب هاري المرتبة الأولى على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على موقع أمازون في بريطانيا، أمس السبت، وأتاح الموقع طلب الكتاب قبل موعد نشره.

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في عام 2020 وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.