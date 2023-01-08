سافرا خلسة.. نهاية مأساوية لشابين بين عجلات طائرة

المصدر: رويترز

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قالت شركة طيران أفيانكا ومكتب المدعي العام في كولومبيا اليوم السبت إنه جرى العثور على جثتي شابين، ربما كانا من جمهورية الدومنيكان، في الهيكل السفلي (جهاز الهبوط) لطائرة تابعة للشركة أثناء إجراء عملية صيانة لها في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وقالت أفيانكا في بيان "عند وصول الطائرة إلى مطار إل‭‭‬‬دورادو في بوغوتا، اكتشف أفراد من شركة الطيران جثتي شابين سافرا خلسة في جهاز الهبوط للطائرة"، مضيفة أن الاكتشاف تم مساء أمس الجمعة.

وعبرت الشركة عن تعاطفها مع أسرتي الشخصين، وأضافت أنه على الرغم من قيامها بتفتيش الطائرات قبل كل رحلة، فإن أمن المطارات والمناطق المحظور دخولها يقع على عاتق السلطات.

وقال مكتب النائب العام في بيان "تنفذ هيئة التحقيق الفني التابعة للنائب العام إجراءات عاجلة لتحديد جنسية صاحبي الجثتين، اللذين يتراوح عمرهما بين 15 و20 عاما، وهما من أصل أفريقي وعُثر عليهما داخل الطائرة".

وعلى الرغم من عدم العثور على وثائق هوية مع الجثتين، كانأحدهما يحمل نقودا من جمهورية الدومينيكان وحقيبة عُثر عليها معهما بها أوراق من ذلك البلد.

وقال المكتب إن هذه الاكتشافات "تدل على أن الاثنين ربما كانا على متن الطائرة منذ الثالث من يناير" عندما كانت آخر مرة في جمهورية الدومينيكان.

وأضاف مكتب المدعي العام أن أحدث صيانة دورية للطائرة كانت في27 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين سافرت إلى بوغوتا وغوارولوس بالقرب من ساو باولو بالبرازيل وسانتياغو.

وأضاف البيان أن الجثتين كانتا متجمدتين وذابتا جزئيا وعلى إحداهما أثر حروق.