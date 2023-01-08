استخراج خنجر عالق بظهر رجل منذ 25 عاماً

المصدر: د ب أ

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تمكن جراحون تونسيون من استخراج خنجر من ظهر مواطن جزائري لازمه لنحو 25 عاما، وفق ما نقلت تقارير اعلامية تونسية اليوم السبت.

وانتزع الجراحون الخنجر الذي كان مغروسا في جسم المصاب طارق فليليسة، بعمق يتجاوز خمسة سنتمترات.

وقال فليليسة في فيديو نشرته وسائل اعلام جزائرية، إنه طعن في العام 1997 خلال مناوشات مع أشخاص آخرين بمدينة سطيف لينقل على اثر ذلك الى المستشفى للعلاج لكن الأطباء لم ينتبهوا الى الخنجر.

وأضاف فليليسة إنه ظل لسنوات يتعاطى الحقن والأدوية المهدئة بسبب الآلام المبرحة التي كان يشعر بها وتعيقه عن العمل بجانب المتاعب النفسية، دون أن يعرف أنه يحتفظ بخنجر بين ضلوعه.

واكتشف في نهاية المطاف الخنجر قبل أشهر قليلة اثر خضوعه لصور بالأشعة، غير أن الأطباء في مستشفى سطيف وفي العاصمة الجزائر تحفظوا عن اجراء العملية بسبب خطورتها ولتواجد الخنجر قرب العمود الفقري.

وتوجه فليليسة بنداء إلى السلطات المحلية في سطيف عبر الفيديو لمساعدته في التوجه الى الخارج لإجراء العملية الجراحية، قبل أن يختار السفر الى تونس حيث أجرى العملية بنجاح.