ما ألوان السيارات المفضلة للألمان في 2022؟

المصدر: د ب أ

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اختار معظم مشتري السيارات في ألمانيا السيارات باللون الرمادي/الفضي أو الأسود أو الأبيض العام المنقضي، وفقا للجمعية الألمانية لصناعة السيارات، حيث كانت 3ر77% من السيارات المسجلة حديثا بين يناير ونوفمبر بأحد هذه الألوان.

وفي العام الماضي كانت النسبة 9ر75%.

وكان اللون الرمادي/الفضي في قمة الترتيب منذ العام 2015، وفقا للجمعية. وتبني الجمعية تقييمها على أرقام من الهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات.

ووفقا للبيانات، احتلت السيارات السوداء المركز الرابع. وحل الأبيض في المركز الثالث بنسبة تبلغ حوالي 20%. وفي العام 2006، اختار 6ر1% فقط من مشتري السيارات الجديدة سيارة بيضاء.

ووفقا لجميعة صناعة السيارات، هناك اتجاه نحو السيارات الخضراء من بين الألوان الأخرى. وارتفع عدد هذه المركبات بنسبة 7ر25% وهي أعلى زيادة بين جميع الألوان، وفقا للجمعية.