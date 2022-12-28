انقطاعات الكهرباء بجنوب أفريقيا تتجاوز 200 يوم في 2022

المصدر: د ب أ

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تجاوزت جنوب أفريقيا 200 يوم من انقطاعات الكهرباء في عام 2022 أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء عن شركة "ايسكوم هولندجز" قولها إنها ستزيد من عمليات قطع الكهرباء من ما يسمى بالمرحلة الأولى، حيث تقوم بخفض أحمال بقيمة 1000 ميجاوات من الشبكة، وتنتقل إلى المرحلة الثالثة من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى الساعة الخامسة صباحا لبقية الأسبوع. وتعتزم الشركة تخفيض 2000 ميجاوات من الساعة الخامسة صباحا حتى الرابعة مساء الأربعاء، حسبما أفادت شركة على موقع تويتر.

وقامت ايسكوم بتنفيذ عمليات قطع للكهرباء بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري بسبب التعطل المستمر لمحطات الكهرباء القديمة ضعيفة الصيانة.

وتسبب نقص الكهرباء في التأثير سلبا على الاستثمار وأعاق الإنتاج.

وقالت ماجدا ويرزيكا الرئيسة التنفيذية لشركة سيجنيا المحدودة في رسالة إلكترونية للإجابة على الأسئلة إن "التقلبات في إمدادات الكهرباء لها آثار عميقة على الاقتصاد ويمكن اعتبارها أكبر خطر على النمو وبالتالي على مستقبل جنوب أفريقيا".